Μενού

«Αντίο αγαπημένε μας»: Συγκινεί η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον Χρήστο Βαλαβανίδη

Το στερνό «αντίο» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω Facebook, στον συνάδελφό του και πασίγνωστο ηθοποιό, Χρήστο Βαλαβανίδη.

Reader symbol
Newsroom
Χρήστος Βαλαβανίδης
Χρήστος Βαλαβανίδης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Το στερνό «αντίο» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω Facebook, στον συνάδελφό του και πασίγνωστο ηθοποιό, Χρήστο Βαλαβανίδη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή πλήρης χρόνων.

«Αντίο αγαπημένε μας Χρήστο! Σήμερα μας γεμίζει οδύνη το θλιβερό νέο της αποχώρησης από την ζωή του σπουδαίου μας ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη που ήταν φίλος πάνω από όλα , συνεπής, δημιουργικός και άνθρωπος που νοιαζόταν για τους συναδέλφους, τον συνάνθρωπο, την φύση, τα ζώα...

Θα μας λείψεις Χρήστο μου.. Η τελευταία μας συνεργασία στο ΕΘΝΙΚΟ μας Θέατρο στον Εξηνταβελώνη θα μου μείνει αξέχαστη.. Κουράγιο στην γλυκιά σου Ασπασία και την κόρη σου.. Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE