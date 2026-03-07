«Αντίο αγαπημένε μας»: Συγκινεί η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον Χρήστο Βαλαβανίδη

Το στερνό «αντίο» είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω Facebook, στον συνάδελφό του και πασίγνωστο ηθοποιό, Χρήστο Βαλαβανίδη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή πλήρης χρόνων.

«Αντίο αγαπημένε μας Χρήστο! Σήμερα μας γεμίζει οδύνη το θλιβερό νέο της αποχώρησης από την ζωή του σπουδαίου μας ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη που ήταν φίλος πάνω από όλα , συνεπής, δημιουργικός και άνθρωπος που νοιαζόταν για τους συναδέλφους, τον συνάνθρωπο, την φύση, τα ζώα...

Θα μας λείψεις Χρήστο μου.. Η τελευταία μας συνεργασία στο ΕΘΝΙΚΟ μας Θέατρο στον Εξηνταβελώνη θα μου μείνει αξέχαστη.. Κουράγιο στην γλυκιά σου Ασπασία και την κόρη σου.. Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας».