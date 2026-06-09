Μενού

Άντζελα Δημητρίου: «Ετοιμάζω την αυτοβιογραφία μου - Μπορεί να γίνει και ταινία»

Η Άντζελα Δημητρίου αποκαλύπτει ότι ετοιμάζει την αυτοβιογραφία της για την επόμενη χρονιά και συζητά το ενδεχόμενο για ταινία.

Reader symbol
Newsroom
Άντζελα Δημητρίου
Άντζελα Δημητρίου | NDP/ Νίκος Δρούκας
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε πως ετοιμάζει τη δική της αυτοβιογραφία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά.

Η τραγουδίστρια μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ζωή της να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη. Όταν ρωτήθηκε για το ποια ηθοποιός θα μπορούσε να την ενσαρκώσει κινηματογραφικά, η ίδια ξεκαθάρισε με νόημα πως τον «πρώτο ρόλο» τον κρατάει για τον εαυτό της, αφήνοντας το casting των υπόλοιπων ηθοποιών στα χέρια του εκάστοτε σκηνοθέτη.

 

Η Άντζελα, απάντησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»: «Ήδη ετοιμάζω το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει».

Σχετικά με το ποια ηθοποιός θα ήθελε να την υποδυθεί, επισήμανε: «Τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι...».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE