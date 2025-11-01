Από τη Ριάνα στην Κιμ Καρντάσιαν: Ο Έλληνας που διασκεδάζει σε καμπαρέ τις μεγαλύτερες σταρ του κόσμου

Αν και τα γενέθλια της Κιμ Καρντάσιαν, ήταν πριν από μια εβδομάδα, τα στιγμιότυπα από το φανταχτερό πάρτι στο «Crazy Horse» στο Παρίσι, κατακλίζουν το διαδίκτυο.
Ανάμεσα στις προσωπικότητες που ποζάρουν στο πλάι της, βρίσκεται και ο Έλληνας τραγουδιστής και παρουσιαστής του show, George Bangable, κατά κόσμον Γιώργος Παπαδάκης.
Μάλιστα, ο host του «Crazy House», είχε δηλώσει: «Είμαι χαρούμενος και τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το παριζιάνικο είδωλο, δουλεύοντας με μια ομάδα ονείρων.
Είμαι ο άντρας της, αυτός που ξεκινά τις εορταστικές εκδηλώσεις, ο πρώτος που χαιρετά το κοινό καθώς κατεβαίνει τη φωτεινή σκάλα και μπαίνει από την πόρτα και στην καρδιά του καμπαρέ. Είμαι εγώ που θα σας συνεπάρει και θα σας συνεπάρει σε μια αξέχαστη βραδιά.
Έτσι τους συνεπήρε όλους και στη βραδιά των γενεθλίων της Κιμ Καρντάσιαν, όπως φαίνεται και στις αναρτήσεις στα social media.
Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έχει συνεργαστεί και με τη Rihanna, τη Beyoncé, τη Céline Dion, τον Johnny Depp, την Jennifer Lopez, την Ariana Grande.
