Αποκάλυψη TMZ: Ψεύτικη η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον - Διαφημιστικό κόλπο για το «Naked Gun»

Όλοι αγαπήσαμε το νέο ζευγάρι Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον. Ωστόσο, μια δημοσίευση «βόμβα» του TMZ, αναφέρει ότι η σχέση τους ήταν κόλπο δημοσίων σχέσεων για την προώθηση της ταινίας «Naked Gun».

Συγκεκριμένα, πηγές αναφέρουν στο περιοδικό ότι «όλος αυτός ο έρωτας» μεταξύ Πάμελα και Λίαμ ήταν μια ιδέα που «μαγειρεύτηκε» από τις ομάδες PR τους και την Paramount – και ξεκίνησε ενώ η ταινία «The Naked Gun» -στην οποία πρωταγωνιστούν οι δύο ηθοποιοί- ήταν ακόμα στα γυρίσματα την άνοιξη του 2024.

Στην πραγματικότητα, λέγεται πως η Πάμελα και ο Λίαμ δεν είχαν δει ο ένας τον άλλον από τη στιγμή που σταμάτησαν τα γυρίσματα, τον Ιούνιο του 2024, μέχρι την έναρξη της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, περισσότερο, δηλαδή, από έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2025.

Το TMZ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους και των δύο ηθοποιών, αλλά δεν υπήρξε απάντηση.

Στο παγκόσμιο box office, η ταινία «Naked Gun» – με προϋπολογισμό 42 εκατ.- έχει αποφέρει έως τώρα περισσότερα από 89 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Που σημαίνει ότι είτε υπάρχει έρωτας μεταξύ Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον είτε ήταν καλοστημένο ρομάντζο, οι κινηματογραφικές αίθουσες γέμισαν