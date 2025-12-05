Αποστολόπουλος για τη φραστική επίθεση Μπέου: «Αν ήμουν στη θέση του Πολύζου, θα του είχα ρίξει μπουνιά»

Μετά τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου για την εμφάνιση του Σωτήρη Πολύζου στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Βόλου, θέση πήρε ο δημιουργός των ρούχων, Νίκος Αποστολόπουλος.

Ο σχεδιαστής μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και απάντησε με σκληρή γλώσσα:

«Δεν είχε κανένα δικαίωμα να ενοχλήσει τον Σωτήρη Πολύζο, κατακριτέο και δεν θα έπρεπε να ξανασυνεργαστούν.

Το θέμα είναι ότι ζουν στην ίδια πόλη και αναγκάζονται να συνεργάζονται για κάποιες εκδηλώσεις. Εγώ δεν ζω σε καμιά πόλη κοντά με τον κύριο αυτόν, ούτε έχουμε κάποιο κοινό. Αν μου δώσει πολλά λεφτά θα τον ντύσω στην επόμενη εορταστική εκδήλωση. Πελατειακή σχέση δεν έχω με κανέναν. Λουράκι στο λαιμό δεν μου βάζει εμένα κανείς.

Να κάτσω εγώ τώρα να κάνω την απολογία του Μπέου; Αν ήμουν εγώ στη θέση του Σωτήρη Πολύζου θα είχα φύγει σίγουρα, μπορεί να του είχα ρίξει και καμιά μπουνιά».

Με τις δηλώσεις του, ο Αποστολόπουλος όχι μόνο υπερασπίστηκε τον παρουσιαστή αλλά έστειλε και σαφές μήνυμα ότι δεν ανέχεται προσβλητικές συμπεριφορές, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ένταση θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη πιο δραματική τροπή αν εκείνος βρισκόταν στη θέση του Πολύζου.