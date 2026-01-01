Άση Μπήλιου: Η άγνωστη καριέρα της πριν την αστρολογία

Η Άση Μπήλιου ήταν ανάμεσα στους διάσημους που έκαναν την έκπληξη το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και ανέβηκαν στη σκηνή του The Voice.

Ως γνώστρια των άστρων τραγούδησε -τι άλλο- τον στίχο «fly me to the moon and let me play among the stars» κι έκανε τους coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους και να τη σιγοντάρουν.

Η γνωστή αστρολόγος δεν έκρυψε το άγχος που είχε ότι θα ξεχνούσε τους στίχους και αποκάλυψε ότι είχε κάνει σκονάκι!

Μεταξύ άλλων, η Άση Μπήλιου μας θύμισε την προηγούμενη καριέρα της πριν από την αστρολογία, αφού υπήρξε ραδιοφωνική παραγωγός από το 1988 έως το 2002 και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων σε δισκογραφικές εταιρείες.

Το 1995 έκανε σπουδές αστρολογίας και παράλληλα ξεκίνησε να αρθρογραφεί με μόνιμες στήλες και άρθρα περί αστρολογίας σε εφημερίδες και περιοδικά, περνώντας από το 2001 στη μικρή οθόνη με πρώτες εκπομπές τα «Σαν στο σπίτι σας» και «Όμορφος κόσμος το πρωί».

Όταν στο Voice έφτασε η στιγμή να επιλέξει coach η Άση Μπήλιου επέλεξε τον Γιώργο Μαζωνάκη εξηγώντας τους λόγους:

«Πριν από την καριέρα μου ως αστρολόγος, είχα μια άλλη καριέρα ως ραδιοφωνική παραγωγός. Ήμουν επίσης και σε δύο δισκογραφικές εταιρείες. Μία από αυτές ήταν δισκογραφική που έκανε το πρώτο του άλμπουμ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αφού πήγα πίσω με αυτό το τραγούδι στην πρώτη μου αγαπημένη, τη μουσική, αλλά επαγγελματικά την άφησα, νιώθω αυτή την ανάγκη», είπε.