Αστρολόγος αποκαλύπτει τις πιο τυχερές μέρες για να αγοράσεις και να παίξεις λαχείο

Στατιστική, προσευχές, τάματα σε αγίους, ξεχάστε όλες τις απελπισμένες τακτικές που συνηθίζατε για μία πανηγυρική νίκη στο λαχείο, καθώς η αστρολογία έρχεται να δώσει την απλή λύση.

Ας το παραδεχτούμε, το λαχείο είναι καλώς ή κακώς ένα παιχνίδι τύχης, μία «δύναμη» που καμία προσέγγιση δεν μπορεί να τιθασεύσει, αλλά μπορείς τουλάχιστον να παίξεις τις πιο «γουρλίδικες» ημέρες, μήπως και σε ευνοήσει.

Τώρα που ο Δίας, ο κατ' εξοχήν πλανήτης της καλής τύχης και του πλούτου, έχει επιτέλους ευθυγραμμιστεί με τους Διδύμους, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε την τύχη σας.

Οι καλύτερες μέρες για λαχείο

Ο αστρολόγος Ίνμπααλ Χόνιγκμαν είναι έτοιμος να αποκαλύψει τις καλύτερες ημερομηνίες για να παίξει κανείς λαχείο τη νέα χρονιά.

Όπως εξήγησε, η Πέμπτη ανήκει στους θεούς Δία και Θωρ.

Η Πέμπτη μεταφράζεται ως «ημέρα του Θωρ» (Thursday), και πήρε το όνομά της από τον σκανδιναβικό θεό της βροντής, μια θεότητα στενά συνδεδεμένη με τον Δία, , θεό του κεραυνού, γνωστό και ως βασιλιά τoυ Ολύμπου.

Αστρολογικά μιλώντας, ο Δίας είναι ο σύγχρονος κυβερνήτης του Τοξότη και ο αρχαίος κυβερνήτης των Ιχθύων.

Ο πλανήτης συνδέεται με την τύχη, την πρόοδο, την περιπέτεια και τη διαρκή αισιοδοξία, καθιστώντας την κάθε Πέμπτη, μέρα του Δία, μια εξαιρετική στιγμή για να ξύσετε το λαχείο σας.

«Η Πέμπτη είναι η πιο τυχερή μέρα για την αγορά λαχείου. Η Πέμπτη φέρει την ενέργεια του Θωρ και του Δία στο όνομά της. Είναι μια εξαιρετική μέρα για επενδύσεις, τυχερά παιχνίδια και αίτημα για αύξηση μισθού», εξήγησε ο Χόνιγκμαν.

Επιπλέον, θεωρεί την Κυριακή ως μια ευοίωνη ημέρα για να διαλέξετε τους αριθμούς σας.

«Η Κυριακή είναι επίσης μια τυχερή μέρα για την αγορά ενός λαχείου, επειδή κυβερνάται από τον Ήλιο. Η Κυριακή, επομένως, συνδέεται με την τύχη, την επιτυχία, τη θετικότητα και την αφθονία», δήλωσε ο Honigman.

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για λαχείο

Για να διπλασιάσετε πραγματικά τις πιθανότητές σας να βγείτε νικητές, ο Χόνιγκμαν προτείνει να αγοράσετε το εισιτήριό σας την αυγή.

«Η ανατολή του ηλίου είναι η πιο τυχερή ώρα της ημέρας. Είναι η ώρα του ξεκινήματος, όταν η μέρα αρχίζει να ξυπνάει. Ο ήλιος είναι ένα τυχερό στοιχείο στον ουρανό και είναι αυτός που δίνει ζωή».

Και ίσως, απλώς ίσως, αυτός που θα φέρει ένα απροσδόκητο οικονομικό κέρδος.

Στον αντίποδα, οι πιο άτυχες μέρες για να παίξετε λαχείο είναι κατ' αρχάς η Παρασκευή, που κυβερνά η Αφροδίτη, συμβολίζοντας την αργή ανάπτυξη και σταθερότητα, καθιστώντας την μια κακή μέρα για γρήγορα κέρδη.

«Ενώ η Παρασκευή είναι μια τυχερή μέρα για ρομαντισμό, συναισθήματα και το σπίτι, δεν είναι καλή μέρα για να παίξετε λαχείο. Αυτό συμβαίνει επειδή η Αφροδίτη κυβερνά την Παρασκευή και ο πλανήτης ευθυγραμμίζεται με τη σταθερότητα και την αργή ανάπτυξη και όχι με απροσδόκητα πλούτη», εξήγησε ο Χόνιγκμαν.

Δεύτερη θέση στην κακή τύχη; Το Σάββατο, το οποίο ανήκει στον Κρόνο, τον πλανήτη του κάρμα, της σκληρής τύχης και του μακροχρόνιου παιχνιδιού.

«Το κάρμα και το λαχείο δεν πρέπει ποτέ να αναμειγνύονται, καθώς σημαίνει ότι θα κερδίσεις μόνο αν αξίζεις να κερδίσεις, αλλά όχι αν έχεις κάνει λάθος. Ο Κρόνος είναι επίσης ένας αργός πλανήτης, που δεν συνδέεται με γρήγορα κέρδη και ως εκ τούτου είναι εντελώς ακατάλληλος για να παίξεις λαχείο.»

Πηγή: New York Post