Αστυνομικοί στο θέατρο εν ώρα παράστασης – Η αντίδραση Χειλάκη και Μαξίμου

Μια απρόσμενη αναστάτωση σημειώθηκε στη μεταμεσονύχτια παράσταση «Cancel», όπου πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου, όταν η αστυνομία εισέβαλε στο θέατρο την ώρα που η δράση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπως αποκάλυψε το ζευγάρι μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια μιας έντονης σκηνής, στην οποία η ηθοποιός περιέγραφε έναν βιασμό, τα ανοιχτά παράθυρα επέτρεψαν στους ήχους να φτάσουν στον δρόμο. Κάποιος περαστικός ή κάτοικος της περιοχής τρόμαξε και κάλεσε την αστυνομία.

Η Αθηνά Μαξίμου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάποιος περαστικός, κάποιος κάτοικος ξενοδοχείου και μπράβο του». Λίγο αργότερα, ο Αιμίλιος Χειλάκης περιέγραψε τη στιγμή που βγήκε από τη σκηνή και αντίκρισε τους αστυνομικούς: «Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους και να λένε "κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός εδώ πέρα"».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως το περιστατικό τον επηρέασε εμφανώς: «Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, ήμουν μαγκωμένος, έχασα τα λόγια μου».

Η Αθηνά Μαξίμου αποκάλυψε ακόμη ότι «η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου».

Ωστόσο, οι δύο ηθοποιοί κατάφεραν να εξηγήσουν γρήγορα την κατάσταση, αποφεύγοντας την αναστάτωση και χωρίς το κοινό να αντιληφθεί το παραμικρό.

Το περιστατικό έληξε ομαλά, αφήνοντας όμως μια απρόσμενη ιστορία από εκείνες που μόνο το ζωντανό θέατρο μπορεί να γεννήσει.