Αθηνά Αφαλίδου για τον σύζυγό της: «Έναν χρόνο μετά τον γάμο μας διαγνώστηκε με καρκίνο στο 4ο στάδιο»

Για τη δύσκολη δοκιμασία που πέρασε ο σύζυγός της, έναν περίπου χρόνο μετά τον γάμο της εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η ραδιοφωνική παραγωγός Αθηνά Αφαλίδου.

Πιο συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της διαγνώστηκε με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αλλά και τη στάση που κράτησαν απέναντι σε αυτό.

«Ο σύζυγός μου έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Διαγνώστηκε στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου, έναν χρόνο – ίσως και λιγότερο – μετά τον γάμο μας. Δεν σταμάτησα να δουλεύω, γιατί εκτός από βιοποριστικούς λόγους ήθελα να του δείξω πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο δικός μου τρόπος για να επιβιώνω είναι να κάνω το σκοτάδι της ψυχής και τον φόβο, γέλιο.

Αυτό ξεκίνησε πρώτα από τη δική μου προσωπική ανάγκη να μη βυθιστώ μέσα σε αυτό και από την ανάγκη να δείξω στον άνθρωπό μου ότι όλα θα πάνε καλά κάθε δευτερόλεπτο μέσα στην ημέρα. Ήταν μια δύσκολη δοκιμασία, μια μεγάλη ανηφόρα» εξομολογήθηκε η Αθηνά Αφαλίδου.

Θυμίζουμε πως η Αθηνά Αφαλίδου σε παλιότερη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει πως σύζυγός της διαγνώστηκε το 2017 με λέμφωμα Non-Hodgkin στο 4ο στάδιο.