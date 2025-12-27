Μενού

Αθηνά Οικονομάκου και Μρούνο Τσερέλα έγιναν... χριστουγεννιάτικα στολίδια

Αθηνά Οικονομάκου και Μρούνο Τσερέλα έγιναν... χριστουγεννιάτικα στολίδια. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε μια δημόσια εμφάνισή τους.

Μπρούνο Τσερέλα Αθηνά Οικονομάκου
Μπρούνο Τσερέλα και Αθηνά Οικονομάκου | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισαν να βάλουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους δύο διαφορετικά στολίδια από όλα τα άλλα... τους εαυτούς τους.

Εμπνευσμένοι από κάποια κοινή δημόσια εμφάνισή τους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα δημιούργησαν δύο στολίδια, τα οποία η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers στο Instagram μέσα από βίντεο που πόσταρε νωρίτερα σήμερα (27/12) στο προφίλ της. 

«Εμείς, αλλά κάν'το χριστουγεννιάτικο», έγραψε στη λεζάντα και εάν κρίνουμε από τα like και τα σχόλια, τα στολίδια άρεσαν.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα | @athinao1konomakou - Instagram
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα στολίδια
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έγιναν στολίδια | @athinao1konomakou - Instagram

 

