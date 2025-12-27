Αθηνά Οικονομάκου και Μρούνο Τσερέλα έγιναν... χριστουγεννιάτικα στολίδια

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισαν να βάλουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους δύο διαφορετικά στολίδια από όλα τα άλλα... τους εαυτούς τους.
Εμπνευσμένοι από κάποια κοινή δημόσια εμφάνισή τους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα δημιούργησαν δύο στολίδια, τα οποία η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers στο Instagram μέσα από βίντεο που πόσταρε νωρίτερα σήμερα (27/12) στο προφίλ της.
«Εμείς, αλλά κάν'το χριστουγεννιάτικο», έγραψε στη λεζάντα και εάν κρίνουμε από τα like και τα σχόλια, τα στολίδια άρεσαν.
- Η χριστουγεννιάτικη ελληνική ταινία που δεν παίζουν τα κανάλια: Η αποθέωση στο YouTube
- «Έβρεχα το κρεβάτι μου, ήθελα να μου κόψουν τα πόδια»: Ο mister 300 γκολ που έγινε θρύλος στην Ιταλία
- Το «Μάτσου Πίτσου» της Ελλάδας: Το χωριό - φάντασμα πάνω στον βράχο
- Η τεράστια «ανωμαλία» κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.