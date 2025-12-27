Αθηνά Οικονομάκου και Μρούνο Τσερέλα έγιναν... χριστουγεννιάτικα στολίδια

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισαν να βάλουν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους δύο διαφορετικά στολίδια από όλα τα άλλα... τους εαυτούς τους.

Εμπνευσμένοι από κάποια κοινή δημόσια εμφάνισή τους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα δημιούργησαν δύο στολίδια, τα οποία η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers στο Instagram μέσα από βίντεο που πόσταρε νωρίτερα σήμερα (27/12) στο προφίλ της.

«Εμείς, αλλά κάν'το χριστουγεννιάτικο», έγραψε στη λεζάντα και εάν κρίνουμε από τα like και τα σχόλια, τα στολίδια άρεσαν.

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα | @athinao1konomakou - Instagram

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έγιναν στολίδια | @athinao1konomakou - Instagram