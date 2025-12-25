Αυτές οι 10 συμπεριφορές είναι τρανταχτό σημάδι χειριστικού ατόμου

«Κεφάλαιο χειριστικοί άνθρωποι»: ναι, υπάρχουν ανάμεσά τους, αν και είναι σχετικά δύσκολο να τους ανακαλύψεις. Κρύβονται πίσω από το πέπλο που οι ίδιοι έχουν κεντήσει για τον εαυτό τους, χτίζοντας ένα προφίλ - που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει με την ποιότητα και τον χαρακτήρα τους.

Μπορεί να φαίνονται μεγαλόψυχοι, συμπονετικοί και υποστηρικτικοί, όμως μοναδικός στόχος τους είναι να βλάψουν - σε ψυχικό επίπεδο - τα άτομα που τους περιβάλλουν.

Η χειριστική συμπεριφορά τους δεν έχει όρια: μένουν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους μέχρι να τον πετύχουν.

