Αυτές οι 10 συμπεριφορές είναι τρανταχτό σημάδι χειριστικού ατόμου

«Κεφάλαιο χειριστικοί άνθρωποι»: ναι, υπάρχουν ανάμεσά τους, αν και είναι σχετικά δύσκολο να τους ανακαλύψεις. Κρύβονται πίσω από το πέπλο που οι ίδιοι έχουν κεντήσει για τον εαυτό τους, χτίζοντας ένα προφίλ - που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει με την ποιότητα και τον χαρακτήρα τους.
Μπορεί να φαίνονται μεγαλόψυχοι, συμπονετικοί και υποστηρικτικοί, όμως μοναδικός στόχος τους είναι να βλάψουν - σε ψυχικό επίπεδο - τα άτομα που τους περιβάλλουν.
Η χειριστική συμπεριφορά τους δεν έχει όρια: μένουν συγκεντρωμένοι στον στόχο τους μέχρι να τον πετύχουν.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Ξέσπασμα Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Απόλυτη χυδαιότητα»
- Politico: Πώς η ακροδεξιά «οικειοποιήθηκε» τα Χριστούγεννα - Το περιτύλιγμα μιας ιδεολογίας
- Παππούς Πάριος και η πιο γλυκιά «ορχήστρα» του: 4 γιοι, 4 εγγόνια, 3 νύφες και 2 σκυλιά
- Πόσο χρονών ήταν η Μαρία όταν γέννησε τον Ιησού; Η επιστημονική απάντηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.