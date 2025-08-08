Μενού

Αυτό το απλό τεστ μπορεί να προβλέψει πόσο θα ζήσεις

Ένα απλό τεστ καθίσματος-όρθιου που μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια ζωής σας.

Το πόσο εύκολα μπορείτε να καθίσετε στο πάτωμα και να σηκωθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια ή τα γόνατα ή να τρεμείτε μπορεί να δείχνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η δυσκολία να καθίσετε και να σηκωθείτε από το πάτωμα χωρίς βοήθεια και χωρίς να χάσετε την ισορροπία σας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από καρδιακές παθήσεις και άλλες φυσικές αιτίες.

Βελτιώνοντας τη μυϊκή δύναμη, την ισορροπία, την ευλυγισία και το βάρος του σώματος, μπορείτε να αυξήσετε τη βαθμολογία σας στο τεστ — και ενδεχομένως τη διάρκεια της ζωής σας.

