Αυτό είναι το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχει στολιστεί ποτέ: Άγγιξε τα 64,6 μέτρα

Χριστούγεννα σήμερα και όλη η Ευρώπη, και όχι μόνο, είναι στολισμένη. Φωτάκια, Άγιοι Βασίλιδες και φυσικά δέντρα που κοσμού κεντρικές πλατείες.

Ένα μεγάλο δέντρο σε δημόσια θέα είναι σίγουρα εντυπωσιακό πόσο μάλλον όταν...αγγίζει τα 64,6 μέτρα. Και όμως συνέβη, και ο παραπάνω αριθμός «στολίζει» το βιβλίο του Γκίνες Ρεκόρ.

Το εν λόγω χριστουγεννιάτικο δέντρο, το ψηλότερο στον κόσμο μέχρι σήμερα, ήταν ένα έλατο Douglas (Pseudotsuga menziesii) ύψους 64,6 μέτρων το οποίο στήθηκε και στολίστηκε σύμφωνα με το guinessworldrecords.com, στο εμπορικό κέντρο Northgate στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο του 1950.

Το εμπορικό κέντρο είχε ανοίξει μόλις τον Απρίλιο του 1950, οπότε το εγχείρημα αυτό θεωρήθηκε ένας τρόπος να προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των αγοραστών.



Κατά τη μεταφορά, τα κλαδιά αφαιρέθηκαν και αργότερα επανατοποθετήθηκαν από εξειδικευμένους τεχνίτες αφού το δέντρο είχε στηθεί. Επιπλέον, επειδή τα ψηλά δασικά δέντρα έχουν συνήθως γυμνό κορμό για περίπου 20 μέτρα (65 πόδια), συλλέχθηκαν κλαδιά από αρκετά άλλα δέντρα και προσαρτήθηκαν στο χαμηλότερο τμήμα του κορμού, ώστε να «γεμίσει» η κόμη.



Όταν ολοκληρώθηκε, τοποθετήθηκαν 3.600 φωτάκια, τα οποία τροφοδοτούνταν από ξεχωριστή ηλεκτρογεννήτρια εγκατεστημένη δίπλα στο δέντρο.

Το ψηλότερο δέντρο το 2025

Για να πούμε και κάτι πιο σύγχρονο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 2025 ένα δέντρο στην Αγγλία ανακηρύχθηκε το ψηλότερο ζωντανό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο.

Το δέντρο, ύψους 44,7 μέτρων, βρίσκεται στο Cragside στο Νορθάμπερλαντ και σύμφωνα με το BBC, είναι περισσότερο από διπλάσιο σε ύψος από το Angel of the North. Φυτεύτηκε τη δεκαετία του 1860.



Για να αναγνωριστεί ως χριστουγεννιάτικο δέντρο από την ομάδα των Guinness World Records, έπρεπε να φέρει δύο διαφορετικά είδη στολισμού. Έτσι, το redwood στολίστηκε με περισσότερα από 1.300 χριστουγεννιάτικα φωτάκια και δύο γιγάντιους μωβ φιόγκους, σύμφωνα με το National Trust.