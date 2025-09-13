Μενού

Βικτόρια Μπέκαμ: Όσα θα μάθουμε για την ζωή της στα νέα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ της.

Έρχεται η συνέχεια της σειράς ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix.

Η Βικτόρια Μπέκαμ στα Fashion Awards στο Λονδίνο
Βικτόρια Μπέκαμ | (Joel C Ryan/Invision/AP)
Στις 9 Οκτωβρίου πρόκειται να ξεκινήσει η προβολή των νέων επεισοδίων της σειράς ντοκιμαντέρ της Βικτόρια Μπέκαμ, στο Netflix.

Τα τρία νέα επεισόδια αναμένουν να σημειώσουν ανάλογη επιτυχία με τα προηγούμενα καθώς αποκαλύπτονται άγνωστες ιστορίες από την ζωή της επιτυχημένης σχεδιάστριας μόδας που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

