Βίκυ Καγιά: «Δεν πειράζει που η Ζενεβιέβ αποφεύγει να απαντήσει για εμένα»

Η Βίκυ Καγιά, η οποία απέχει τα τελευταία δύο χρόνια από την τηλεόραση, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» για το πώς βλέπει τα πράγματα πλέον έξω από τα τηλεοπτικά πλατό και για το αν θα επιστρέψει, ενώ ρωτήθηκε για το GNTM, το Shopping Star, τη δικαστική διαμάχη Χριστοπούλου - Παπαγεωργίου και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

«Η τηλεόραση είναι πάρα πολύ ωραία τώρα που τη βλέπω απ' έξω. Όταν ξεκουράζομαι, βλέπω λίγο από όλα, χαλαρώνω και απολαμβάνω χωρίς στρες και πίεση», δήλωσε η Βίκυ Καγιά, τονίζοντας πως «έχουν κλείσει οι κύκλοι με τους οποίους είχα ασχολία. Τώρα αν υπάρξει κάτι στο μέλλον, δεν το ξέρω».

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει δει τον νέο κύκλο του GNTM, η ίδια απάντησε: «Δεν έχω δει καθόλου». Σε ερώτηση δε για το Shopping Star που φέτος δεν προβάλλεται, η Βίκυ Καγιά απάντησε με ερώτηση: «Γιατί ρωτάτε εμένα για το Shopping Star; Πρέπει να ρωτήσετε το κανάλι αν ήθελαν να το "ξεκουράσουν"».

Όσον αφορά τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, λέγοντας: «Δεν με αφορά και δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί, οπότε δεν θα είναι βοηθητικό και αυτό που θα σας πω».

Ερωτώμενη δε για πρόσφατη δήλωση της Ζενεβιέβ Μαζαρί, σύμφωνα με την οποία είναι άδικο να τη ρωτάνε συνέχεια για την Καγιά αφού εδώ και πέντε χρόνια δεν έχουν σχέσεις, η Βίκυ Καγιά απάντησε:

«Δεν πειράζει που η Ζενεβιέβ αποφεύγει να απαντήσει για εμένα. Ο καθένας επιλέγει πώς άγεται και φέρεται, όλα καλά».