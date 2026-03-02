Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Έγιναν γονείς για πρώτη φορά

Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης έγιναν για πρώτη φορά γονείς με τον Άρη Καβατζίκη να αποκαλύπτει τα ευχάριστα νέα σήμερα (2/3) μέσα από το Buongiorno.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος στον αέρα της εκπομπής, η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, έχοντας κατορθώσει να κρατήσει την εγκυμοσύνη της κρυφή όλο αυτό το διάστημα.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ για την ώρα δεν έχουν προβεί ακόμη σε κάποια ανακοίνωση.

Η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης είναι μαζί πάνω από δέκα χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο 2017 στην Πάτμο.