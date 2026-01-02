Το βίντεο - αγκαλιά της Ελένης Βουλγαράκη με τον Φώτη Ιωαννίδη στη μέση του δρόμου για το 2026

Μια όμορφη στιγμή με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, μοιράστηκε η Ελένη Βουλγαράκη μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με το ερωτευμένο ζευγάρι να αγκαλιάζεται στη μέση κάποιου δρόμου.

Τους τελευταίους μήνες, μετά τη μεταγραφή που πήρε ο ποδοσφαιριστής στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας από τον Παναθηναϊκό, η σχέση του ζευγαριού έχει αλλάξει δεδομένα καθώς πλέον το χωρίζει η απόσταση, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να ταξιδεύει όποτε της το επιτρέπει το πρόγραμμά της στην Πορτογαλία.



Μέσα από την ανάρτηση της, η Ελένη Βουλγαράκη μοιράστηκε και τις δικές της ευχές για το νέο έτος γράφοντας στη λεζάντα: «Δημιουργώντας ένα φανταστικό 2026».

Για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη, η Ελένη Βουλγαράκη είχε αναφερθεί και σε πρόσφατη συνέντευξή της, τονίζοντας ότι καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στα ταξίδια στην Πορτογαλία και την καθημερινότητά της στην Αθήνα.



Όπως είπε χαρακτηριστικά στο «Πρωινό» στις 24 Δεκεμβρίου: «Μένουμε μαζί και πορευόμαστε μαζί. Εμένα δεν με νοιάζει να με δω με νυφικό. Έχουμε συζητήσει ότι πορευόμαστε μαζί και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου, θα σας το έλεγα. Μας φαντάζομαι με παιδάκια».