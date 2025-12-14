Βόμβα από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έρχεται καταγγελία για πασίγνωστο τραγουδιστή που αφορά σεξουαλική κακοποίηση»

Μία αποκάλυψη «βόμβα» πραγματοποίησε ο παρουσιαστής Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ανέφερε πως εντός των επόμενων ημερών αναμένεται γίνει καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μία πολύ σοβαρή καταγγελία που αφορά σε σεξουαλική δραστηριότητα - κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, είπε ο παρουσιαστής στο αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» του Open.

«Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης», ανέφερε ακόμα και συνέχισε:

«Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο».

«Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ… Είναι και ο χώρος που έγινε ότι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος κλπ… Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών», κατέληξε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.