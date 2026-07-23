Βρήκα στα ΙΚΕΑ τον μοναδικό καθρέφτη που χρειάζεσαι για το εξοχικό - Κοστίζει κάτω από 50€

Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες στη διακόσμηση του σπιτιού που μπορούν πράγματι να κάνουν τη διαφορά, χωρίς να προκαλέσουν θόρυβο. Είναι εκείνες οι πινελιές που έχουν μέγιστη σημασία για το πώς φαίνεται ένας χώρος, ωστόσο τις περισσότερες φορές αρνούμαστε να τους δώσουμε την πρέπουσα σημασία.
Ο καθρέφτης ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία. Έχει θέση σε κάθε σπίτι - κυρίως για πρακτικούς λόγους - αλλά συνήθως τον αφήνουμε την αγορά του για το τέλος.
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