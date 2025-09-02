Ένα από τα αρχαιότερα και εμβληματικά καφέ της Ιταλίας, το δεύτερο μεγαλύτερο για την ακρίβεια, μετά το Φλοριάν στη Βενετία, κινδυνεύει να κλείσει. Το Caffè Greco ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1760, με ιδρυτή τον Έλληνα Νικόλα ντέλα Μανταλένα, που είχε όραμα να δημιουργήσει ένα μέρος αριστοκρατικό, όπου οι άνθρωποι θα απολάμβαναν αυθεντικό καφέ.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr