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Δανάη Μπάρκα: Έγκυος στο πρώτο της παιδί - Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της

Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, λίγους μήνες μετά τον γάμο με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

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Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της
Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της | Instagram/danai_barka
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Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε πως περιμένει το πρώτο της παιδί, με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση. 

Με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, στην αγκαλιά του αγαπημένου της, η παρουσιάστρια ποζάρει με μαγιό και φουσκωμένη κοιλιά.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα… κι απ τους τρεις μας!» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της.

Δημοσίευσε συνολικά πέντε καρέ, όλες μαζί με τον σύζυγό της σε παραλία. 

Κάτω από την ανάρτησή της είναι δεκάδες τα σχόλια με συγχαρητήρια, μεταξύ άλλων από celebrities όπως η Σμαράγδα Καρύδη, ο Γιώργος Τσαλίκης, η Μαρία Ηλιάκη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Μαρία Μπεκατώρου κ.α. 

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