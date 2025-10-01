«Δεν καταλαβαίνω γιατί να μιλήσω για τον κ. Μπισμπίκη»: Αιφνιδιασμένη η Δανάη Παππά στην κάμερα του Πρωινού

Στο επίκεντρο έχει βρεθεί τα τελευταία 24ωρα η Δανάη Παππά, μετά τη δημοσίευση του βίντεο από το κρητικό γλέντι όπου χόρευε και διασκέδαζε η ίδια, ο Βασίλης Μπισμπίκης, αλλά και πολύς κόσμος λίγες ώρες προτού ο γνωστός ηθοποιός πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 συνάντησε τη Δανάη Παππά, κατά την είσοδό της στο θέατρο, αλλά η πρωταγωνίστρια της σειράς «Άγιος Έρωτας» δεν έκρυψε την απορία της για όλο αυτό όταν της ζητήθηκε να μιλήσει για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Να είστε καλά! Βιάζομαι πάρα πολύ! Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να μιλήσω για τον κ. Μπισμπίκη. Να είστε καλά», δήλωσε η Δανάη Παππά προτού μπει στο θέατρο.