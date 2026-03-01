Δεληβοριάς για Καρυστιανού: «Λάθος να γίνει κόμμα από οποιονδήποτε γονέα»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς μίλησε για την τραγωδία των Τεμπών, τις κινητοποιήσεις, την προσφορά του στον σύλλογο και τόνισε πως θεωρεί λάθος να συσταθεί κόμμα από οποιονδήποτε γονέα.

«Τα Τέμπη είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να μην αναθέτουμε τίποτα σε οποιονδήποτε χωρίς συμβόλαιο. Οδηγήθηκε η χώρα σε μια τρομερά επώδυνη οικονομική κρίση που έφερε τρομερά μετατραυματικά φαινόμενα. Έχουμε μια κοινωνία που είναι πεσμένη ακόμα στα γόνατα με κρίσεις πανικού και μεγάλα ερωτήματα για τις προοπτικές της. Το ότι είδε ο κόσμος τα χειροφιλήματα στον Καραμανλή, τη συμπερίληψή του στα ψηφοδέλτια, λίγους μήνες μετά το εγκληματικό δυστύχημα, τον οδήγησε με ομοψυχία να κινητοποιηθεί. Υπήρχε στη συναυλία που συμμετείχα και στις πορείες μια συγκινητική και απελπισμένη ανθρωπιά», είπε αρχικά ο Φοίβος Δεληβοριάς μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Είναι λάθος να γίνει κόμμα από οποιονδήποτε γονέα. Όχι γιατί απαγορεύεται, αλλά θεωρώ ότι αυτό που δημιουργήθηκε -όλη αυτή η ομόψυχη στήριξη- ήταν κάτι ανίκητο. Ήταν μια καθημερινή πίεση προς τους υπεύθυνους. Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι πρέπει να δείχνουμε καθαρά τον δρόμο. Δεν πιστεύω ότι η δημιουργία ενός κόμματος, με τις ατζέντες και τα διάφορα που συνεπάγεται, είναι μια καλή ιδέα. Αισθάνθηκα αμέσως την ανάγκη να διαχωρίσω τη θέση μου. Αλλά μην δίνω κι εγώ όπλα σε ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα», ανέφερε στη συνέχεια.

Επιπλέον ανέφερε ότι δεν έχει θελήσει να ηχογραφήσει το τραγούδι που έγραψε για τα Τέμπη καθώς η προσφορά του ήταν ανιδιοτελής στον σύλλογο των Τεμπών και δεν ήθελε να υπάρξει έστω και μία υπόνοια ότι προσπαθεί να κάνει κάτι προς όφελός του.

«Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση αυτή θα γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία -και το λέω με ειρωνεία και σιχασιά απέναντί τους- όχι μόνο για τα Τέμπη αλλά και για τις υποκλοπές», πρόσθεσε.