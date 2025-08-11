Μενού

Διακοπές στην Ιταλία η Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Φωτογραφίες με μπικίνι από το Ποζιτάνο

Φωτογραφίες με καλοκαιρινές στιγμές της από τις διακοπές στην Ιταλία και το μαγευτικό Ποζιτάνο δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Έμιλι-Ραταϊκόφσκι
H Έμιλι Ραταϊκόφσκι | instagram
Στο μαγευτικό Ποζιτάνο της Ιταλίας απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Το διάσημο μοντέλο και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσω Instagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους ακολούθους της μια γεύση από το πώς περνά τις μέρες της δίπλα στη θάλασσα.

Στις αναρτήσεις της, η Ραταϊκόφσκι εμφανίζεται να χαλαρώνει με φίλους και τον γιο της, ενώ δεν λείπουν και οι πιο αποκαλυπτικές εμφανίσεις με μικροσκοπικά μπικίνι που αναδεικνύουν τη σιλουέτα της.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε διάφορα γραφικά σημεία της περιοχής, με φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο της Ακτής Αμάλφι.

Έμιλι-Ραταϊκόφσκι
H Έμιλι Ραταϊκόφσκι | Instagram

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαρίστησε το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει για τη φιλοξενία, δηλώνοντας ενθουσιασμένη από την εμπειρία της στο ιταλικό θέρετρο.

Έμιλι-Ραταϊκόφσκι
H Έμιλι Ραταϊκόφσκι | Instagram

 

Έμιλι-Ραταϊκόφσκι
H Έμιλι Ραταϊκόφσκι | Instagram

 

 

