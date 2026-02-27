Μενού

Διαζύγιο για την Pink μετά από 20 χρόνια γάμου; Τι απάντησε η ίδια

Τελικά χωρίζει η Pink από τον σύζυγό της, Κάρεϊ Χαρτ;

Η Pink μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για οριστικό χωρισμό ύστερα από 20 χρόνια γάμου, επέλεξε να τοποθετηθεί με τον δικό της, αιχμηρό τρόπο και να απαντήσει δημόσια μέσα από ένα βίντεο στο Instagram προφίλ της.

«Όπως λέω πάντα. Αν δεν το ακούσετε από μένα, μην πιστεύετε τηo hype. Μείνετε συντονισμένοι όμως! Ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά!?!» έγραψε στη λεζάντα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

