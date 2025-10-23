Diddy: Απειλήθηκε η ζωή του στη φυλακή - «Ξύπνησε με μαχαίρι στο λαιμό»

Απειλή κατά της ζωής του δέχθηκε ο Diddy στη φυλακή, ξυπνώντας με ένα μαχαίρι στο λαιμό του όπως αποκάλυψε ο κοντινός του φίλος Charlucci Finney. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κίνηση αυτή δεν ήταν παρά ένα μήνυμα προειδοποίησης για τον καλλιτέχνη, ο οποίος δεν τραυματίστηκε από την φερόμενη επίθεση.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Daily Mail, την Τετάρτη (22/10), ανέφερε: «Δεν ξέρω αν πάλεψε μαζί του ή αν έφτασαν οι φύλακες, αλλά ξέρω ότι συνέβη». Το περιστατικό στις φυλακές Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν όπως πιστεύει ο ίδιος δεν είχε σκοπό μάλλον να βλάψει τον καλλιτέχνη αλλά να τον εκφοβήσει

«Αν αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τον βλάψει, ο Σον θα είχε ήδη τραυματιστεί. Θα του έπαιρνε ένα δευτερόλεπτο να του κόψει τον λαιμό», πρόσθεσε και συνέχισε: «Ήταν μάλλον ένας τρόπος να του πουν "την επόμενη φορά δεν θα είσαι τόσο τυχερός". Όλα είναι θέμα εκφοβισμού. Αλλά με τον Σον αυτό δεν θα πιάσει. Ο Σον είναι από το Χάρλεμ».

Sean ‘Diddy’ Combs ‘woke up with a knife to his throat’ in prison attack, rapper’s friend claims https://t.co/4pyZzhIpHQ pic.twitter.com/Ie46I8TFb2 — Page Six (@PageSix) October 22, 2025

Ο Diddy παραμένει στη φυλακή μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ κατηγορείται για εκβιασμό, εμπορία ανθρώπων με σεξουαλικούς σκοπούς, απάτη και μεταφορά για πορνεία, πράξεις που αρνείται μέχρι σήμερα.



Η δικηγορική του ομάδα όταν είχε συλληφθεί είχε δηλώσει: «Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση να συνεχιστεί αυτή η άδικη δίωξη. Ο Σον Κομπς είναι ένα μουσικό είδωλο, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, στοργικός πατέρας και φιλάνθρωπος που έχει περάσει 30 χρόνια χτίζοντας μια αυτοκρατορία και στηρίζοντας την αφροαμερικανική κοινότητα».



Η δίκη του Diddy ξεκίνησε τον Μάιο και τον Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά για συμμετοχή σε πορνεία, ενώ αθωώθηκε για δύο κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων και μία κατηγορία εκβιασμού.



Τον Οκτώβριο, ο δικαστής τον καταδίκασε σε 50 μήνες φυλάκιση, με τον έναν χρόνο που έχει ήδη εκτίσει να υπολογίζεται στην ποινή του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 δολαρίων και πενταετής επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του.