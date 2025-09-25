Δικαστικό θρίλερ για τον Diddy: Πόσα χρόνια θα μείνει πίσω από τα κάγκελα;

Σον «Ντίντι» Κομπς, ο πολυβραβευμένος μουσικός παραγωγός και ιδρυτής της Bad Boy Records, επιστρέφει την Πέμπτη (25/9) στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για μια κρίσιμη ακρόαση που ενδέχεται να καθορίσει τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Ο 55χρονος Κομπς κρατείται από τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά τη σύλληψή του για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία. Τον Ιούλιο, καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες οργάνωσης διαπολιτειακών ταξιδιών με σκοπό την πορνεία - αδικήματα που επισύρουν έως και 10 χρόνια κάθειρξη το καθένα. Ωστόσο, αθωώθηκε για τις βαρύτερες κατηγορίες περί συνωμοσίας με εκβιασμούς και εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη.

Δικαστική μάχη για την ποινή

Ο δικαστής Arun Subramanian θα ακούσει τα επιχειρήματα των δικηγόρων σχετικά με νομικά ζητήματα που επηρεάζουν την τελική ποινή. Η καταδίκη έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου, όταν ο Combs θα έχει ήδη εκτίσει σχεδόν 13 μήνες φυλάκισης.

Η υπεράσπιση ζητά ποινή όχι μεγαλύτερη των 14 μηνών, υποστηρίζοντας ότι με αναγνώριση καλής συμπεριφοράς ο Combs θα μπορούσε να αποφυλακιστεί άμεσα.

Αντίθετα, οι εισαγγελείς προτείνουν ποινή τουλάχιστον 51 έως 63 μηνών -δηλαδή τέσσερα έως πέντε χρόνια- και έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσουν ακόμη μεγαλύτερη ποινή.

Ο δικαστής έχει ήδη απορρίψει δύο αιτήματα για εγγύηση, επικαλούμενος το ιστορικό βίας του Combs, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης, πρώην σύντροφοι του κατέθεσαν ότι υπήρξαν θύματα σωματικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών ξυλοδαρμού και στραγγαλισμού.

Ο Diddy δηλώνει αθώος

Παρά την ετυμηγορία των ενόρκων, ο Combs συνεχίζει να αρνείται όλες τις κατηγορίες. Η ακρόαση της Πέμπτης αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής, καθώς θα διαμορφώσει το πλαίσιο της τελικής ποινής και ενδεχομένως την ημερομηνία αποφυλάκισής του.

Πηγή: Cbs.news.com