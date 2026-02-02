Διονύσης Αλέρτας: Η σαρκαστική απάντηση σε δημοσίευμα που τον «πέθανε»

Προ εκπλήξεως βρέθηκε ο pastry chef Διονύσης Αλέρτας όταν μπροστά του έσκασε δημοσίευμα με τον τίτλο «Νεκρός γνωστός και αγαπημένος Έλληνας σεφ» που χρησιμοποιούσε ως κεντρική φωτογραφία μία δική του.
«Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους, αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός», έγραψε ο Διονύσης Αλέρτας με σαρκασμό και χρησιμοποίησε τη γνωστή φράση «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη» ως σχόλιο στο απίστευτο περιστατικό.
Πολλοί φίλοι ξαφνιασμένοι από την ανάρτηση άρχισαν να του στέλνουν μηνύματα, κάποιοι απορώντας με το δημοσίευμα και άλλοι κάνοντας χιούμορ με αυτό, εφόσον διαπίστωσαν ότι ο pastry chef χαίρει άκρας υγείας.
