Δύο «ενοχλητικές» συνήθειες που αποδεικνύουν ότι ο σύντροφός σου σε αγαπάει πραγματικά

Αν ακούσεις προσεκτικά έναν άνθρωπο όταν μιλάει για κάποιον που αγαπάει ή για το πώς αισθάνεται για εκείνον, θα προσέξεις ότι συχνά ίσως περιγράφει εμπειρίες ή συνήθειες που τον καταπραΰνουν συναισθηματικά.
Μπορεί να σου πει ότι με τον σύντροφό του νιώθει ωραία, επειδή τον καθησυχάζει γρήγορα για πολλά θέματα ή επειδή τον αποδέχεται όπως είναι.
