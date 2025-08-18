Η Έφη Θώδη είχε έναν επικό διάλογο με το ChatGPT, αποκαλώντας το σύστημα του διαβόλου, αλλά μάλλον δεν περίμενε ότι εκείνο θα την έστελνε σε «ειδικό ψυχικής υγείας» με αποτέλεσμα να το στολίσει στη συνέχεια με αρκετά γαλλικά.

«Είμαι η Έφη Θώδη και θέλω να κάνω τα παράπονά μου. Είσαι του "έξω από 'δω". Είσαι σύστημα του διαβόλου, πας να καταστρέψεις την κοινωνία αλλά δεν θα μπορέσεις είσαι η κατάρα του αιώνα», είπε αρχικά σε έντονο ύφος η γνωστή τραγουδίστρια.

«Καταλαβαίνω ότι έχεις συναισθηματική φόρτιση. Αν αισθάνεσαι πίεση και σύγχυση ή θυμό, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να απευθυνθείς σε κάποιον δικό σου άνθρωπο ή ειδικό ψυχικής υγείας. Είμαι εδώ να σε ακούσω και να μη σε κρίνω», της απάντησε το ChatGPT με την Έφη Θώδη να ξεσπάει και να το στολίζει με αρκετά «γαλλικά», λέγοντάς του μεταξύ άλλων:

«Είσαι ραμολιμέντο που θα μου πεις εμένα τι να κάνω. Σε γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Δεν σε έχω ανάγκη ούτε κανένας άνθρωπος, δεν έχω ανάγκη την τεχνική νοημοσύνη. Να μου χαθείς.

Φίλοι μου, μην τα χρησιμοποιείτε αυτά, μην δίνετε σημασία στην τεχνική νοημοσύνη είναι για τα μπάζα, το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να το αντικαταστήσει κανένας».