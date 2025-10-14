Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίες που προδίδουν την ευχάριστη είδηση

Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου, όπως φαίνεται από νέες εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας που φαίνεται να κρατάει την κοιλιά της.

Η παρουσιάστρια, σύμφωνα με ρεπορττάζ και πληροφορίες του TLIFE, φαίνεται πως διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ετοιμάζεται για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου | NDP PHOTO

Η ίδια δεν έχει προβεί ακόμα σε δηλώσεις που να επιβεβαιώνουν ότι είναι έγκυος, ενώ στο παρελθόν έχει πει μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» πως αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο θα το ανακοινώσει η ίδια με χαρά όταν είναι η κατάλληλη στιγμή.

Ο φακός εντόπισε την Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον κολλητό της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο, στο κέντρο της Αθήνας να κάνουν ψώνια, όπου και φάνηκε για πρώτη φορά ότι είναι έγκυος.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος | NDP PHOTO