Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου: Φωτογραφίες που προδίδουν την ευχάριστη είδηση

Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου, όπως φαίνεται από νέες εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας που φαίνεται να κρατάει την κοιλιά της.
Η παρουσιάστρια, σύμφωνα με ρεπορττάζ και πληροφορίες του TLIFE, φαίνεται πως διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ετοιμάζεται για αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
Η ίδια δεν έχει προβεί ακόμα σε δηλώσεις που να επιβεβαιώνουν ότι είναι έγκυος, ενώ στο παρελθόν έχει πει μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» πως αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο θα το ανακοινώσει η ίδια με χαρά όταν είναι η κατάλληλη στιγμή.
Ο φακός εντόπισε την Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον κολλητό της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο, στο κέντρο της Αθήνας να κάνουν ψώνια, όπου και φάνηκε για πρώτη φορά ότι είναι έγκυος.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.