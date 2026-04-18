«Είδα τον Σταμάτη να κουνάει χαρτονόμισμα - Έχει μεταφυσικές ιδιότητες»: Ειρήνη Ντίσιου για Γονίδη

Για τη φιλία της με τον αξέχαστο Βασίλη Καρρά, αλλά και με τον αγαπημένο Σταμάτη Γονίδη μίλησε σήμερα (18/4) η γνωστή τραγουδίστρια, Ειρήνη Ντίσιου στην εκπομπή Weekend Live, δίχως να κρύψει πως έχει δει τον δεύτερο να μετακινεί πράγματα με τα χέρια του.

Αρχικά μιλώντας για τον Βασίλη Καρρά, η Ειρήνη Ντίσιου είπε: «Ήταν σαν πατέρας για εμένα. Μου λείπει πάρα πολύ. Είχα ένα πρόβλημα υγείας και ο Βασίλης Καρράς με στήριξε ψυχικά και οικονομικά.

Την ημέρα που έφυγε, ξύπνησα πάρα πολύ θλιμμένη χωρίς να γνωρίζω κάτι. Δεν το πίστευα όταν μίλησα με τον μάνατζέρ του και μου το είπε».

Στη συνέχεια μιλώντας για τον Σταμάτη Γονίδη εξομολογήθηκε πως της έχει δώσει μια δυνατή συμβουλή: «να κάνω ό,τι γουστάρω και όχι ότι μου λένε».

Αναφερόμενη στις μεταφυσικές του ιδιότητες, τις οποίες πολλοί αντιμετωπίζουν με αμφιβολία ή με περιπαικτική διάθεση, η Ειρήνη Ντίσιου είπε χαρακτηριστικά:

«Πιστεύω στις μεταφυσικές ιδιότητες του. Είμαι πάρα πολύ της ενέργειας, έχω την τάση να βλέπω όνειρα, είμαι ενεργειακό άτομο, τον πιστεύω.

Έχω δει ότι μετακινεί πράγματα με τα χέρια του και σοκαρίστηκα. Είχε ένα χαρτονόμισμα και ενεργειακά το μετακίνησε».

Περιέγραψε δε και ένα περιστατικό στο οποίο την είχε βοηθήσει να νιώσει καλύτερα με την ενέργειά του, λέγοντας:

«Είπα στον Σταμάτη Γονίδη ότι ζορίζομαι, με έπιασε στο μέτωπο, είπε κάποια λόγια και ότι όλα θα πάνε καλά και μετά η κατάσταση βελτιώθηκε. Ένιωσα την ενέργειά του».