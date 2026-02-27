Είδαμε καλά; Ο Τζίμης από την «Πολυκατοικία» παίζει σε σειρά στο Netflix

Η σειρά του Mega «Πολυκατοικία», θεωρείται μια από τις καλύτερες που έχουν προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση. Ο χαρακτήρας του Τζίμη, αν και όχι πρωταγωνιστικός, έκλεβε τις εντυπώσεις. Τώρα φαίνεται ότι...τιε κλέβει και στο εξωτερικό.

Όποιος είδε μερικά επεισόδια από τη νέα σειρά του Netflix, «Les Lionnes» θα δει τον ιδιοκτήτη του video club της Πολυκατοικίας.

Φέρεται ότι αν σκαλίσει κανείς το βιογραφικό του Δημήτρη Λιακόπουλου, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, δεν θα «πέσει από τα σύννεφα» όταν δει ότι συμμετέχει στην σειρά καθώς είναι μισός Έλληνας, μισός Γάλλος και τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Γαλλία.