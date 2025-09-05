Ειδικός σε θέματα ευτυχίας του Χάρβαρντ μοιράστηκε τη no1 συμβουλή για μια εύκολη και επιτυχημένη ζωή

Η λέξη ευτυχία μπορεί να αποτελείται από μόλις επτά γράμματα, ωστόσο κρύβει μέσα της όλη την ουσία της ζωής. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να επιδιώκει να είναι ευτυχισμένος μέσα από τις επιλογές, τις σκέψεις, τη δουλειά και τα άτομα που τον περιβάλλουν. Στην κοινωνία του 2025, η ευτυχία σίγουρα δεν αποτελεί άπιαστο όνειρο, ωστόσο οι καθημερινές προκλήσεις, οι αμέτρητες υποχρεώσεις και τα deadlines, δεν μας επιτρέπουν να «ακούσουμε» τις ανάγκες μας, να πάρουμε χρόνο για τον εαυτό μας και να θέσουμε την προσωπική ευτυχία ως προτεραιότητα.

