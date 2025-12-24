Είναι έγκυος η Τέιλορ Σουίφτ; Ας αναλύσουμε τις φήμες για τον Τράβις Κέλσι

Μετά την είδηση πως ο Μπράντλεϊ Κούπερ σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ το 2026, φήμες υποστηρίζουν πως η Τέιλορ Σουίφτ περιμένει το πρώτο παιδί της με τον Τράβις Κέλσι.
Μπορεί να γνωρίζαμε πως οι δυο τους θα παντρευτούν μέσα στην επόμενη χρονιά, ωστόσο το νέο μιας πιθανής εγκυμοσύνης εξέπληξε ευχάριστα στους fans της σε όλο τον πλανήτη.
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή: Ο αθλητικός podcaster Μπιλ Σίμονς ανέφερε σε πρόσφατο επεισόδιο, πως ο Τράβις Κέλσι «θα κάνει παιδί μαζί της».
