Έλενα Κρεμλίδου: «Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να το αντιμετωπίσει μια νεαρή κοπέλα;»

Η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/11) στο «The 2Night Show» και μίλησε για πρώτη φορά για την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την υπόθεση «revenge porn» με τη διαρροή προσωπικών της φωτογραφιών στο Διαδίκτυο.

Αναφερόμενη στην ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και χρηματικού προστίμου που επιβλήθηκε στον 36χρονο αστυνομικό που διέρρευσε το υλικό online, η γνωστή influencer μίλησε ανοιχτά για τη δικαίωση που νιώθει χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Δεν είναι σωστό να κατηγορούμε το θύμα, να θεωρούμε ότι φταίει που εμπιστεύτηκε κάποιον, να κάνουμε δικαστήριο εμπιστοσύνης. Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018.

Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών να το αντιμετωπίσει; Πώς να πω σε αυτό το κορίτσι να το κυνηγήσει; Να απολογηθώ ενώ είμαι το θύμα και έχω έρθει να βρω το δίκιο μου; Γιατί; Ήταν πολύ δύσκολο», δήλωσε αρχικά η Έλενα Κρεμλίδου.

«Οτιδήποτε αφορά σε revenge porn πλέον θεωρείται κακούργημα. Στην περίπτωση μου δικάστηκε ως πλημμέλημα, αλλά τώρα έχει αλλάξει ο νόμος.

Εστιάζουμε στο πόσο λάθος είναι να στείλεις μια φωτογραφία αντί να εστιάσουμε στο πόσο λάθος είναι να τη χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση ο παραλήπτης.

Δεν έκανα κάτι λάθος, το λάθος το έκαναν οι υπόλοιποι. Τώρα συνειδητοποιώ τι συνέβη. Γι' αυτό όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω χάσει τη δίκη», εξομολογήθηκε η γνωστή influencer.

«Όλα ξεκίνησαν το 2018 με μια πρώτη απειλή "αν δεν μου στείλεις καινούργια, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω". Έτσι έγινε… Άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες φωτογραφίες», εξήγησε η ίδια στη συνέχεια.

«Κανείς δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε ο κατηγορούμενος, Γρηγόρη. Δεν θα κατέβουν ποτέ οι φωτογραφίες.

Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει για πάντα, ό,τι και αν κάνουμε, it’s ok.

Όταν συνέβη όλο αυτό στο δικαστήριο, ένιωθα λύπη για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι έπρεπε να γίνει για τις γυναίκες», τόνισε συγκινημένη η Έλενα Κρεμλίδου, αναφερόμενη στη δίκη.