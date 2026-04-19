Ελένη Φουρέιρα: Η έκπληξη και τα λόγια για τον Γιώργο Αρσενάκο που τον συγκίνησαν

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε από τη σκηνή μια συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Αρσενάκο, κάνοντάς του μια ιδιαίτερη έκπληξη με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλιά του.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, που έχει σχέση ζωής με την Ελένη Φουρέιρα έχοντας γράψει μαζί την super επιτυχημένη επαγγελματική πορεία της, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο «Lohan» για να απολαύσει το show της.

«Όταν ξεκίνησα την solo καριέρα μου αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου, με καθοδήγησε, με προστάτευσε. Δεν τον ένοιαξε ποτέ τίποτα και κανένας. Έγινε ο πιο σπουδαίος άνθρωπος στην ελληνική δισκογραφία.

Κατάφερε να σπάσει όλα τα ρεκόρ, η εταιρεία του είναι η no1 στη χώρα και είναι ένας από τους πιο σπουδαίους και σημαντικούς ανθρώπους της νέας εποχής στη μουσική», είπε από μικροφώνου η Ελένη Φουρέιρα, με τον κόσμο να χειροκροτεί τον Γιώργο Αρσενάκο.

Ο ίδιος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, ενώ στη συνέχεια η εντυπωσιακή performer βρέθηκε δίπλα του με μια τούρτα και του τραγούδησε την πρόσφατη επιτυχία της «Χρόνια Πολλά», με τον Γιώργο Αρσενάκο να την αγκαλιάζει και να την φιλά.