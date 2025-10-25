Μενού

Επική ατάκα 17χρονου μεταλά σε Μαζωνάκη: «Μοιάζετε με τον τραγουδιστή των Rammstein»

Ξεκαρδίστηκαν στα γέλια οι κριτές με τον 17χρονο μεταλλά.

Reader symbol
Newsroom
Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο The Voice | Glomex@Skai
  • Α-
  • Α+

Ένας 17χρονος μεταλλάς πήγε στο μουσικό talent show «The Voice», και ξετρέλανε τους κριτές. 

Ο νεαρός μουσικός, που Παράλληλα με το σχολείο του έχει την μπάντα Panic Alarm, πήγε να διαγωνιστεί και την πορεία της audition του έκανε τους κριτές να...λιώσουν στα γέλια.

Ο νεαρός μουσικός είπε αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Εσείς μοιάζετε με τον τραγουδιστή των Rammstein».

Ωστόσο, επέλεξε την ομάδα του Χρήστου Μάστορα και θα πορευτεί με αυτόν ως μέντορά του στο παιχνίδι. 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE