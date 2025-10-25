Επική ατάκα 17χρονου μεταλά σε Μαζωνάκη: «Μοιάζετε με τον τραγουδιστή των Rammstein»

Ένας 17χρονος μεταλλάς πήγε στο μουσικό talent show «The Voice», και ξετρέλανε τους κριτές.
Ο νεαρός μουσικός, που Παράλληλα με το σχολείο του έχει την μπάντα Panic Alarm, πήγε να διαγωνιστεί και την πορεία της audition του έκανε τους κριτές να...λιώσουν στα γέλια.
Ο νεαρός μουσικός είπε αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Εσείς μοιάζετε με τον τραγουδιστή των Rammstein».
Ωστόσο, επέλεξε την ομάδα του Χρήστου Μάστορα και θα πορευτεί με αυτόν ως μέντορά του στο παιχνίδι.
