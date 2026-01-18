Μενού

Eurovision 2026: Το «Ferto» του Akyla κάνει χαμό στα social - Είναι ήδη το απόλυτο φαβορί;

Τα 14 τραγούδια του α’ ημιτελικού ακούστηκαν για πρώτη φορά και τα social αποφάσισαν ήδη ποιος προηγείται για την ελληνική εκπροσώπηση.

Παναγιώτα Σιδερία
eurovision 2026 akylas
Akylas | Glomex
Ο πρώτος προημιτελικός του «Sing for Greece» έφερε στη δημοσιότητα τα 14 ολοκληρωμένα τραγούδια που διεκδικούν την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Από την Alexandra Sieti μέχρι τη Marseaux και από την Evangelia μέχρι τον Akylas, το lineup είναι πιο ποικιλόμορφο από ποτέ.

Τα τραγούδια που ακούστηκαν:

«The Other Side» – Alexandra Sieti

«Drop It» – THE Astrolabe

«Aphrodite» – Desi G

«Ferto» – Akylas

«Paréa» – Evangelia

«2nd Chance» – Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away» – Niya

«Χάνομαι» – Marseaux

«Άλμα» – Rosanna Mailan

«Europa» – STEFI

«The Songwriter» – Revery

«Chaos» – Dinamiss

«YOU & I» – STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια» – Spheyiaa

Τι λένε τα social: Ο Akylas γίνεται trend πριν καν ανέβει στη σκηνή

Αν υπάρχει ένας ξεκάθαρος νικητής στο X και στο TikTok, αυτός είναι ο Akylas με το “Ferto”. Το τραγούδι του έγινε instant fan‑favorite, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

Το TikTok έχει γεμίσει edits, reactions και fan‑videos, ενώ το hashtag #Ferto έχει ήδη ξεχωρίσει ανάμεσα στα #SingForGreece και #eurovisiongr.

@songs.clips_4 Me when Akylas #eurovision #viralvideos #fyp #greece #esc ♬ FERTO Akylas - Akylas
 
@mikaelapanigyropoulou @Akylas FERTOMOUFERTOMOUFERTO GAMWWWW #ferto #akylas #eurovision ♬ original sound - Akylas

Και οι στοιχηματικές; Συμφωνούν με το hype

Οι πρώτες αποδόσεις (ανεπίσημες ακόμη, αλλά ενδεικτικές) δείχνουν ότι ο Akylas ανεβαίνει σταθερά, ενώ Marseaux, Evangelia και STEFI ακολουθούν με μικρές διαφορές.

Το κοινό φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο σε τραγούδια με ελληνικό στίχο και έντονη ταυτότητα — κάτι που δίνει στο «Ferto» ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά βρίσκει μπροστά του τον Good Job Nicky.

Πώς θα κριθεί τελικά η ελληνική συμμετοχή

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» περιλαμβάνει: 28 συνολικά υποψήφιοι, 14 ανά ημιτελικό, και μόνο οι πιο δυνατοί περνούν στον τελικό.

Τα τραγούδια μπορεί να παρουσιάστηκαν μόλις χθες, αλλά τα social media δεν περιμένουν κανέναν τελικό. Ο Akylas και το “Ferto” έχουν ήδη χτίσει ένα μικρό fan‑army, με hype που θυμίζει viral συμμετοχές προηγούμενων ετών.

Αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται ο πρώτος ανεπίσημος νικητής των social να γίνει και ο επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

