Eurovision 2026: Η κίνηση-ματ του Ακύλα- Σε ποια χώρα κάνει «απόβαση» με το "Ferto" αυτό το ΣΚ;

O Akylas έχοντας κερδίσει το εισιτήριο για την Βιέννη και την Eurovision 2026 κάνει απόβαση και σε άλλες χώρες. Πριν καν πατήσει το πόδι του στην Αυστρία ο Akylas, ετοιμάζει την πρώτη του διεθνή εμφάνιση.

Αυτό το Σάββατο 28/2 στο Pesma Za Evroviziju, τον εθνικό τελικό της Σερβίας, όπου θα ερμηνεύσει το “Ferto” για πρώτη φορά στην τηλεόραση ξανά μετά τον ελληνικό τελικό.

Οι διοργανωτές έχουν ήδη κοινοποιήσει ένα βίντεο στο instagram, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη τηλεοπτική ερμηνεία του «ferto» μετά την νίκη του στον Εθνικό τελικό.