Έξι διάσημες Ελληνίδες που παραδέχτηκαν ότι έχουν ψάξει το κινητό του συντρόφου τους

Δεν είναι λίγες οι φορές που διάσημες Ελληνίδες έχουν κληθεί να απαντήσουν εάν έχουν ψάξει το κινητό του συντρόφου τους και οι... απαντήσεις διίστανται, αφού άλλες το έχουν κάνει και άλλες το θεωρούν κατινιά.

Στη συνέχεια θα δούμε έξι διάσημες Ελληνίδες που έχουν παραδεχτεί ότι έχουν ψάξει το κινητό του συντρόφου τους, κάποιες το μετάνιωσαν, κάποιες πάλι όχι και έχουν δηλώσει ότι το έχουν κάνει ξανά και ξανά.

Καίτη Γαρμπή

Καίτη Γαρμπή | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό OK η Καίτη Γαρμπή είχε δηλώσει ότι έχει ψάξει κινητό του Διονύση Σχοινά και «γιατί όχι;» άλλωστε αφού δεν έχει να της κρύψει κάτι.

«Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ τον σύντροφό μου, δεν θα καταδεχόμουν ποτέ να το κάνω. Δεν μου το επιτρέπει η αυτοεκτίμησή μου. Η αυτοεκτίμησή μου απενεργοποιείται μόνο με το κινητό (γελάει).

Γιατί να μην το ψάξω; Αφού δεν έχει να κρύψει τίποτα. Κι εκείνος ψάχνει το δικό μου. Παρόλο που ποτέ δεν μου έδωσε δικαίωμα και έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, τον ζηλεύω γιατί τον θαυμάζω και δεν θέλω να τον χάσω», είχε πει χαρακτηριστικά η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Τατιάνα Στεφανίδου

Τατιάνα Στεφανίδου | @tatistefanidou

Την εποχή που η Τατιάνα Στεφανίδου παρουσίαζε την εκπομπή «Μίλα» στο Star είχε υποδεχθεί στο πλατό τη Μιμή Ντενίση και την είχε ρωτήσει εάν έχει ψάξει ποτέ κινητό.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε απαντήσει αρνητικά λέγοντας πως είναι μεγάλη «κατινιά», με την παρουσιάστρια να έχει διαφορετική γνώμη και να της λέει πως έχει ψάξει το κινητό του συζύγου της, Νίκου Ευαγγελάτου και όχι μόνο μία φορά.

«Εγώ έχω ψάξει κινητό. Του άντρα μου. Βέβαια και το έχω ψάξει! Και δεν έχω ψάξει μόνο μια φορά. Ένα τσεκαρισματάκι καμιά φορά», είχε πει τότε η Τατιάνα Στεφανίδου.

Έλλη Κοκκίνου

Έλλη Κοκκίνου | NDP

Μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού», η Έλλη Κοκκίνου είχε εξομολογηθεί ότι έχει πέσει στα πατώματα για έναν άνδρα και ότι έχει ψάξει κινητό, αλλά έχουν ψάξει και το δικό της.

Όσο για το αν βρήκε κάτι, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη και με μεγάλη δόση χιούμορ: «Άμα ψάχνεις, βρίσκεις, άστα».

Φαίη Σκορδά

Φαίη Σκορδά | (Instagram @fayskorda)

Μέσα από τον αέρα του «Πρωινού» και ενώ παρουσιαζόταν σχετικό θέμα, η τότε παρουσιάστρια της εκπομπής, Φαίη Σκορδά, είχε δηλώσει ότι το έχει κάνει και η ίδια.

«Δεν είναι κατινιά. Εγώ το έχω κάνει», είχε πει χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, ενώ απευθυνόμενη στους τηλεθεατές της εκπομπής είχε αναρωτηθεί: «Τώρα και εσείς από το σπίτι δεν έχει τύχει μία φορά να κοιτάξετε κινητό;».

Αθηνά Οικονομάκου

Αθηνά Οικονομάκου | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Και η Αθηνά Οικονομάκου έχει ψάξει στο παρελθόν το κινητό συντρόφου της, αλλά στην πορεία σταμάτησε να είναι καχύποπτη και άλλαξε τακτική.

«Έχω ψάξει κινητό συντρόφου μου. Μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που δεν του έχω εμπιστοσύνη γι' αυτό και οι επιλογές μου είναι ανάλογες. Πλέον όμως δεν είμαι καχύποπτη. Ξέρω πια τι θέλω και δεν είμαι τόσο ανασφαλής όσο παλαιότερα.

Πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αν θέλει ο άλλος να κάνει κάτι πίσω από την πλάτη σου, θα το κάνει χωρίς να τον πάρεις χαμπάρι, αλλά δεν είμαι πια τόσο ζηλιάρα», είχε δηλώσει η γνωστή ηθοποιός.

Λένα Ζευγαρά

Η Λένα Ζευγαρά | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η γνωστή τραγουδίστρια, σε συνέντευξή της στην εκπομπή After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά, είχε εξομολογηθεί ότι αν και ήταν έτοιμη για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο όταν έψαξε το κινητό συντρόφου της, δεν βρήκε κάτι και το μετάνιωσε στη συνέχεια.

«Έχω ψάξει κινητό, έχω μπει στα διεγραμμένα, έχω μάθει πρόγραμμα ανάκτησης διαγραμμένων μηνυμάτων και ήμουν σε έξαλλη κατάσταση. Τον φόβο μου να έχεις, το έχω κάνει μία φορά, αλλά δεν βρήκα μηνύματα και ξενέρωσα, ήμουν φτιαγμένη για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτό δεν το κάνω συχνά. Πρέπει να είμαι πολύ καψούρα για να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία και να τον ρίξω σε επίπεδο, αλλά το έκανα. Σταμάτησα, δεν έκανα επανάληψη. Μισούσα τον εαυτό μου, "έλεγα δεν μπορεί εσύ κορίτσι μου να κάνεις αυτό το πράγμα"», είχε δηλώσει η Λένα Ζευγαρά.