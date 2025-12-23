Εξιτήριο από το νοσοκομείο, ύστερα από τέσσερις ημέρες νοσηλείας, πήρε χθες, Δευτέρα (22/12), ο Λευτέρης Πανταζής. Ο γνωστός τραγουδιστής φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, το οποίο αποδίδεται σε έντονη υπερκόπωση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», περιέγραψε την περιπέτεια της υγείας του: «Ήταν υπερκόπωση. Έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να περπατήσω. Έμοιαζε με λιποθυμία. Στο νοσοκομείο ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα και το ευχαριστήθηκα».

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του απομονώθηκε πλήρως, έχοντας στο πλευρό του μόνο την κόρη του. «Έκλεισα τα τηλέφωνα, δεν άκουγα κανέναν. Ήταν μόνο η κόρη μου δίπλα μου και αυτό μου αρκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις οδηγίες των γιατρών του, τόνισε ότι του συνέστησαν να δώσει προτεραιότητα στην υγεία του και να μειώσει τους έντονους ρυθμούς. «Μου είπαν να χαλάω και κανένα χατίρι και να προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου. Το άγχος, η κούραση και η δουλειά, σε συνδυασμό με το ότι θέλω όλα να είναι τέλεια, δεν χρειάζονται σε τέτοιο βαθμό», σημείωσε.

Οι γιατροί τού συνέστησαν επίσης ισορροπημένη διατροφή, ήπια άσκηση και επαρκή ξεκούραση, καθώς, όπως αποκάλυψε, είχε να κοιμηθεί κανονικά εδώ και δύο εβδομάδες. «Κοιμόμουν μόλις 2-3 ώρες την ημέρα. Δουλεύουμε πολύ, δεν θέλουμε να λέμε όχι και τελικά ξεχνάμε τον εαυτό μας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Λευτέρης Πανταζής υπογράμμισε τη σημασία της υγείας: «Δυστυχώς, η υγεία δεν αγοράζεται. Πρέπει να την προσέχουμε για να την έχουμε».