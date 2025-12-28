Φάνης Μουρατίδης: Η βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν - «Εκείνη την ώρα βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο»

Ο Φάνης Μουρατίδης ήταν καλεσμένος στο Καλύτερα Δε Γίνεται σήμερα Κυριακή (28/12) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη βιντεοκλήση που είχε κάνει με τον Μόργκαν Φρίμαν, λέγοντας μάλιστα, πως την ώρα εκείνη είχε εμφανιστεί από το πουθενά ο γιος του.

«Έκανα βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θα μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν…Το να μου μιλάει ο "απόλυτος" μου ήταν λίγο κάπως…», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιo είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος "πες μου και χρόνια πολλά γιατί έχω και τα γενέθλιά μου" και του τραγούδησα το Happy Birthday.

Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, "τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου;".

Και του κάνω νόημα να έρθει να του πει και εκείνος "χρόνια πολλά". Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο - αυτή η εικόνα είναι μαγική - βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, "ωχ, ο Μόργκαν, χρόνια πολλά"», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Ήταν πριν κάνει την ανάρτηση για το Maestro. Για εμάς ήταν τεράστια τιμή ένας καλλιτέχνης αυτού του μεγέθους να βλέπει τη δουλειά που έχεις κάνει και να την ξεχωρίζει στις χιλιάδες δουλειές που έχουν γίνει στον πλανήτη και να δίνει τα εύσημα», τόνισε ο Φάνης Μουρατίδης.