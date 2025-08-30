Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι σίγουρα ο πιο εντυπωσιακός τρόπος να παρουσιάσει ο Ντάριο Βιτάλε την πρώτη του συλλογή για τη Versace

Το 82ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας 2025 συγκεντρώνει αυτή την εβδομάδα τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στη μόδα.

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις, ξεχωρίζει εκείνη της Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία βρέθηκε στην Ιταλία για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Λούκα Γκουαντανίνο, After the Hunt.

Η βραβευμένη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί δίπλα στους Άντριου Γκάρφιλντ, Άγιο Εντεμπίρι και Κλόι Σεβινί, τράβηξε τα φλας με δύο εντυπωσιακές δημιουργίες Versace – τις πρώτες που φέρουν την υπογραφή του νέου δημιουργικού διευθυντή, Ντάριο Βιτάλε.

