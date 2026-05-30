Φουρέιρα: «Η Dara είναι απίστευτη» - Τι είπε για Akyla και αν θα πήγαινε ξανά Eurovision

Για την Dara, τον Akyla και τη Eurovision, μίλησε η Ελένη Φουρέιρα εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τους δύο καλλιτέχνες.

Μιλώντας στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι», στο Mega, με αφορμή τα επικείμενα Mad Awards στα οποία θα συμμετέχει και η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας και φετινή νικήτρια της Eurovision, η Ελένη Φουρέιτρα δήλωσε: «Η Dara είναι απίστευτη, τι να λέμε τώρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είναι εκεί. Έχει τρομερό εκτόπισμα και της άξιζε και η πρώτη θέση».

Αναφορικά με τον Akyla, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Μου αρέσει πάρα πολύ. Και το τραγούδι μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Το ότι τον αγαπάνε τόσο πολύ, το ότι τον στηρίζουν ακόμη τόσο πολύ, και το ότι έχει πάρει αυτή την αγάπη, αυτό είναι πιο σπουδαίο από μία καλή θέση».

Φουρέιρα: Απαντά για το αν θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision

Οι φανς της Ελένης Φουρέιρα, επιθυμούν να τη δουν στη σκηνή της Eurovision με την Ελλάδα. «Θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision. Το ήθελα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Είναι κάτι, το οποίο έζησα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θα πω όμως όχι γιατί ποτέ δεν ξέρεις», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.