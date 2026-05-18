Όταν η Dara συνάντησε την Ελένη Φουρέιρα και χόρεψαν μαζί το Bangaranga

Τον Απρίλιο που μας πέρασε η Dara συνάντησε στη σκηνή την Ελένη Φουρέιρα και χόρεψαν μαζί το Bangaranga με το οποίο η Βουλγαρία νίκησε στη Eurovision 2026.

Dara και Ελένη Φουρέιρα | Sarah Louise Bennett / EBU & NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Η Dara, η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, είχε έρθει τον περασμένο Απρίλιο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του promo του τραγουδιού της, Bangaranga και η φετινή εκπρόσωπος της Βουλγαρίας είχε πάει στο κλαμπ που εμφανιζόταν φέτος η Ελένη Φουρέιρα.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, η Dara ανέβηκε πάνω στη σκηνή και χόρεψε μαζί τη Φουρέιρα το τραγούδι που της χάρισε τελικά την πρωτιά τόσο στην ψηφοφορία των επιτροπών όσο και του κοινού.

Στο TikTok είχε ανέβει ήδη από τότε ένα σχετικό βίντεο, το οποίο μετά τη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026 έγινε ξανά viral. 

