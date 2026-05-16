Ελένη Φουρέιρα: Ποια μεγάλη επιτυχία της γράφτηκε για τη Eurovision αλλά δεν δέχτηκε η ΕΡΤ

Στη Eurovision του 2018 η Ευρώπη αποθέωσε την Ελένη Φουρέιρα, η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο με το Fuego, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με 436 βαθμούς, ενώ μέχρι και σήμερα δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια αδικήθηκε και ότι θα έπρεπε να είχε κερδίσει την πρωτιά.

Το σίγουρο είναι ότι τότε η Κύπρος κέρδισε την καλύτερή της - μέχρι σήμερα - θέση στα χρονικά της Eurovision, ενώ οκτώ χρόνια μετά, το Fuego θεωρείται «κλασικό» τραγούδι του διαγωνισμού σε αντίθεση με το νικητήριο για εκείνη τη χρονιά τραγούδι Toy της Netta που μάλλον έχει ξεχαστεί.

Τότε δεν ήταν λίγοι οι Έλληνες eurofans που σχολίαζαν στα social media ότι έπρεπε να είχαμε στείλει εμείς την Ελένη Φουρέιρα στη Eurovision αφού ήταν «σιγουράκι» πόσο μάλιστα αφού και η ίδια δεν είχε κρύψει τα προηγούμενα χρόνια την επιθυμία της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Μάλιστα, η Ελένη Φουρέιρα είχε κάνει την πρώτη της προσπάθεια να πάει αρκετά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 2010, όταν ξεκινούσε η σόλο καριέρα της, συμμετέχοντας στον ελληνικό Εθνικό Τελικό με το τραγούδι Η Κιβωτός του Νόε μαζί με τον Μάνο Πυροβολάκη και τον Don't Ask (Γιάννη Μπαντουράκη).

Τελικά επιλέχθηκε το OPA με τους Γιώργο Αλκαίο & Friends, ενώ η Κιβωτός του Νόε τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Αυτό δεν πτόησε την Ελένη Φουρέιρα, η οποία είχε κάνει και άλλες προσπάθειες στην πορεία.

«Για τρία χρόνια προτείναμε στην ΕΡΤ να συμμετάσχει η Ελένη και παίρναμε άκυρο»

Ο CEO της δισκογραφικής της εταιρείας Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος, σε συνέντευξή του στο περιοδικό OK το 2021, είχε αποκαλύψει ότι για τρία χρόνια γίνονταν προσπάθειες, αλλά «παίρναμε άκυρο» από την ΕΡΤ, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Για τρία χρόνια πριν από το 2018 προτείναμε στην ΕΡΤ να συμμετάσχει η Ελένη με την Ελλάδα και ήμασταν διατεθειμένοι να συνεργαστούμε σε όλες τις πιθανές εκδοχές: με συμ­μετοχή σε διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση, όπως εκείνοι θα ήθελαν.

Και κάθε φορά παίρναμε άκυρο. Δεν την περνούσαν ούτε στο διαγωνιστικό μέρος. Παρόλο που δεν μου το είπαν ποτέ ξεκάθαρα και ανοιχτά, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο όλη αυτή η παραφιλολογία με το θέμα της καταγωγής της», είχε δηλώσει τότε ο Γιώργος Αρσενάκος.

Μάλιστα, το 2016 ξέρουμε και με ποιο τραγούδι θα είχε πάει η Ελένη Φουρέιρα αφού το είχε αποκαλύψει η ίδια τον Μάρτιο του 2017 στην εκπομπή «Tasos στη Μουσική» με τον Τάσο Ριζόπουλο: το «Τι Κοιτάς».

Το τραγούδι είχε γράψει ο Doron Medalie, ο οποίος είχε γράψει το 2015 το τραγούδι του Ισραήλ «Golden Boy» για τη Eurovision που στη συνέχεια η τραγουδίστρια είχε κάνει διασκευή και στα ελληνικά με τίτλο «Στο Θεό με Πάει».

«Ο Doron, ο οποίος είχε γράψει το Golden Boy του Ισραήλ που το έκανα εγώ στα ελληνικά, μου είχε γράψει το Τι Κοιτάς, το οποίο αρχικά για 1,5 χρόνο το τραγούδι λεγόταν Tiki Tam και μου το έστειλε για να πάω στη Eurovision.

Αυτό προοριζόταν για τη Eurovision πέρσι. Εγώ έκανα την πρόταση να πάω, δεν τη δέχτηκε η ΕΡΤ... έτσι γίνεται.

Δεν έχω στείλει το κομμάτι για να κάνουμε ραντεβού. Δεν έχει τύχει να θέλουν να... Θα γίνει κάποια στιγμή», είχε δηλώσει τότε η Ελένη Φουρέιρα.

Το σίγουρο είναι ότι αν όντως είχε πάει με το «Τι Κοιτάς», θα είχε βάλει και πάλι Fuego στη σκηνή της Eurovision και η Ελλάδα θα είχε μία ακόμα καλή θέση στο ιστορικό των συμμετοχών της.