Φουρέιρα: «Παπούτσια παίρναμε από τη λαϊκή και ό,τι μας έδιναν από την εκκλησία»

Τις Rainbow Mermaids συνάντησε η Ελένη Φουρέιρα, σε μια συνέντευξη όπου μίλησε ανοιχτά για την πορεία της, τη διεθνή αναγνώριση μετά την Eurovision, τη μητρότητα, αλλά και τα στερεότυπα που συνοδεύουν τη «σέξι» εικόνα μιας γυναίκας που είναι ταυτόχρονα και μητέρα.

«Είναι ήρωες οι γονείς, όλοι οι μετανάστες»

Αναφερόμενη στην οικογένειά της και στη ζωή της στην Αλβανία, η τραγουδίστρια συγκινεί με τα λόγια της:

«Είναι ήρωες οι γονείς, όλοι οι μετανάστες. Νομίζω κανένας δεν θέλει να φύγει από εκεί που είναι, αναγκάζονται πολλές φορές οι άνθρωποι να φύγουν και δουλεύουν πολύ σκληρά και τίμια.

Όταν γίνεσαι γονιός δεν υπολογίζεις τίποτα. Και πριν το καταλάβαινα, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι θα έδινα και τη ζωή μου για τον γιο μου».

Το σοκ όταν ήρθε στην Ελλάδα

Η Ελένη Φουρέιρα περιέγραψε και τις πρώτες της εντυπώσεις από την Αθήνα, όταν έφτασε ως παιδί:

«Όταν ήρθα στην Αθήνα έπαθα σοκ, μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.

Όπως ότι το ψωμί έχει άλλη γεύση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ… Στην Αλβανία έφτιαχνε η μαμά μου το ψωμί, από φούρνο ψωμί δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, πριν ασχοληθεί με το τραγούδι:

«Έκανα πολλές δουλειές πριν ασχοληθώ με το τραγούδι, μοίραζα φυλλάδια και αυτό με φόβιζε πολύ, δεν μου άρεσε. Έβγαινα έξω και κοιτούσα αριστερά – δεξιά.

Πιο πολύ μου άρεσε όταν δούλευα service. Ήθελα να βοηθήσω και εγώ την οικογένειά μου, να συνεισφέρω στα απαραίτητα, όχι για να πάρω π.χ. παπούτσια.

Παπούτσια παίρναμε από τη λαϊκή και ό,τι μας έδιναν από την εκκλησία».