Γερμανού για Γωγώ Μαστροκώστα: «Δεν θα σταματήσω να την αγαπώ - Κέρδισε και αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά»

Τη θλίψη της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα εξέφρασε δημόσια η Ναταλία Γερμανού, η οποία εξομολογήθηκε πως η απώλεια της φίλης της τήν πόνεσε πολύ. Δήλωσε δε «γρατζουνισμένη ψυχολογικά» και «σακατεμένη» και σημείωσε πως δεν θα σταματήσει να την αγαπά ποτέ.

«Πέρασα μία εβδομάδα πάρα πολύ βαριά ψυχολογικά, πάρα πολύ δύσκολη για τον χαμό της Γωγώς. Μιλάω για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Ήταν ένα κορίτσι που το αγαπούσα πολύ, τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια, κάναμε πολύ στενή παρέα πριν από πολλά πολλά χρόνια και την είχα μέσα στην καρδιά μου», είπε η Ναταλία Γερμανού από το πάνεκ της εκπομπής της «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha.

Αναφερόμενη στη φιλία που τις συνέδεε, τόνισε: «Λίγες φορές έχω γνωρίσει τόσο καλά και φωτεινά πλάσματα. Η Γωγώ ήταν γεννημένη 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουν οι Ναταλίες και κάποιες φορές είχε τύχει να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια και γιορτή».

Στη συνέχεια η Ναταλία Γερμανού είπε: «Με πόνεσε πάρα πολύ ο χαμός της, δεν θα πω λέξεις "νικήθηκε", "έχασε τη μάχη", καμία μάχη δεν έχασε. Η Γωγώ τις κέρδισε και τις δύο τις μάχες με τον καρκίνο, κουράστηκε, αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά».