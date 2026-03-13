Η κατάθεση ψυχής της Ναταλίας Γερμανού: «Δεν θα νιώσω ποτέ αντάξια του πατέρα μου» – Η αλήθεια για το επίθετό της

Μια άκρως συγκινητική και ειλικρινή εξομολόγηση έκανε η Ναταλία Γερμανού, με αφορμή την κυκλοφορία του συγγραφικού έργου του πατέρα της από γνωστό εκδοτικό οίκο.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και στιχουργός έδωσε το «παρών» στην ξεχωριστή εκδήλωση για τον θρυλικό Φρέντυ Γερμανό, έχοντας στο πλευρό της η Μαρία Ιωαννίδου.

«Είναι συγκινητική βραδιά για εμένα. Δεν μου λείπει ως συγγραφέας και δημοσιογράφος, εμένα μου λείπει ο μπαμπάς μου. Με δίδαξε αμεσότητα και μου κληροδότησε το γλυκό κλίμα των συνεντεύξεων.

Όταν έχεις ένα επίθετο βύσμα ανοίγουν οι πόρτες αλλά δεν θα κρατούσε τριάντα χρόνια. Ποτέ δεν θα νιώσω αντάξια του πατέρα μου», εξομολογήθηκε η Ναταλία Γερμανού στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου.